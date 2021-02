Stand: 22.02.2021 09:30 Uhr EU snackt över Russland

De EU-Butenministers, de wüllt vundaag över Sankschonen gegen Russland snacken. Dat geiht dorbi üm Alexej Nawalny. He hett jo den Kreml bekrittelt un is nu to dreeanhalf Johr Kaschott veruurdeelt worrn. De EU-Botschafter vun Russland hett de Europäer dorvör wohrschaut, noch mehr Strafen to verhängen. Bi de Gespreken vun de europä’schen Butenministers, dor schall ok to’t eerste Maal de ne’e amerikan’sche Butenminister Antony Blinken toschalt warrn. // Stand 22.02.2021 Kl. 9:30

