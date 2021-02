Stand: 19.02.2021 09:30 Uhr Fre’e Bahn för Radfohrers

An’e Butenalster schall in St. Georg en ne’e Fohrradstraat henkamen. Dat hett de Bezirksversammeln Hamborg Midde nu fastleggt. En Spoor vun de Straat "An der Alster" twüschen dat Hotel Atlantic un Schmilinsky-Straat schall för Autofohrers wegfallen. So as op den "Harvestehuder Weg" op’e annern Siet vun’e Alster kriegt Radfohrers dor denn fre’e Bahn

