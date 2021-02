Stand: 18.02.2021 09:30 Uhr Freehaven-Elvbrüch warrt nee maakt

De Freehaven-Elvbrüch in de Havencity schall vun Johrsenn af an wedder in de Reeg bröcht warrn. Kösten warrt dat woll mehr as hunnertsösstig Millionen Euro, hett NDR 90,3 to weten kregen. Un dat warrt woll goot dree Johr duern, bet se trecht sünd mit dat Boen. In de Tiet warrt Auto- un Lasterfohrers ümleit. / Stand: 18.02.2021, Klock 9:30

