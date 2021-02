Stand: 16.02.2021 09:30 Uhr Impen vun Schoolmeesters

De Imp-Kommisschon süht keen Grund, Schoolmeesters fröh gegen Corona to impen. De Baas vun de Kommisschon, Thomas Mertens, sä to de Rheinische Post, Schoolmeesters de al Krankheiten hefft, weren ok nu al priorisert. Achtergrund is, dat de Bunnsregieren de Kommisschon beden harr, sik mit düsse Fraag utenannertosetten. | Stand 16.2.2021 Kl. 9:30

