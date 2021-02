Stand: 15.02.2021 10:15 Uhr Hickhack üm Osterurlaub

Sleswig-Holsteen gifft in Saken Osterurlaub scharpen Wind vun vörn. Ministerpresedent Daniel Günther süht den Urlaub üm de Fierdaag nich in Gefohr, anners as sein Amtskolleeg Michael Kretschmer. Günther sä in dat Dagblatt de Welt, wi moet dorop henwarken, dat Ostern dütt Johr wedder heel anners wardt as verleden Johr. / Stand: 15.02.21 Klock 09:30

