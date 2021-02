Stand: 11.02.2021 09:30 Uhr Ne’e Regeln för Scholen un Kinnergoorns

Woans dat mit de Scholen un Kinnergoorns wiedergeiht, dat schall jeedeen Bunnsland sülvst fastleggen. För Hamborg will de Eerste Börgermeister Peter Tschentscher nich, dat dat vör de Fröhjohrsferien wedder losgeiht mit Kinnergoorn un School. De Ferien fangt al an’n 1. März an un duert twee Weken. Tschentscher harr al vör dat Bund-Länner-Drapen seggt, dat he opstünns keen Schangs süht, al fröher wedder antofangen. / Stand: 11.02.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.02.2021 | 09:30 Uhr