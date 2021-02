Stand: 11.02.2021 09:30 Uhr Veel los op de Autobahnen in Hamborg

Ok wenn jüst Pandemie is: In Hamborg weer verleden Johr jümmers noch böös wat los op de Autobahnen. De Staus sünd nich veel weniger worrn. De ADAC hett rutfunnen, dat dat in Hamborg gegen dat Vörjohr rekent man blots föffteihn Perzent weniger Staus geev. Bi de anner Noordlänner seeg dat dorgegen düütlich beter ut. De ADAC meent, dat veel Lüüd, de in Hamborg arbeiden doot, vunwegen Corona vun Bus un Bahn op dat Auto wesselt sünd, üm na Arbeit hentofohren. / Stand: 11.02.2021, Klock 9:30

