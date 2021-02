Stand: 10.02.2021 09:30 Uhr Verfohren gegen Trump

Dat geiht wieder mit dat Amtsenthebungsverfohren gegen Donald Trump. Dat hett de Senaat in Washington so entscheedt. Trump siene Afkaten harrn versöcht, dat to verhinnern, wieldat he nich mehr in't Amt is. Man de Senaters hebbt dorför stimmt, dat se mit dat Verfohren wiedermaakt. Dor weern ok söss Republikaners mit dorbi. Se smiet den vörmaligen Präsidenten vör, dat he siene Anhängers to den Angreep op dat Kapitol ophisst hett. // Stand 10.02.2021, Kl. 9:30

