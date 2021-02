Stand: 09.02.2021 09:30 Uhr Verkehrs-Maleschen

Dat Winter-Wedder maakt de Lüüd, de mit de Bahn ünnerwegens sünd, ok vundaag wedder Maleschen. In Hamborg hebbt se vele Töög, de wieder weg wüllen, streken. De Winterdeenst is op de Straten mit mehr as achthunnert Lüüd ingang. In Nord-Rhein-Westfalen steken dusende vun Autofohrers in en söventig-Kilometer langen Stau fast. Hölperslüüd versoorgt de Minschen mit Decken un Tee. //Stand 09.02.2021 Kl. 9:30

