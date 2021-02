Stand: 09.02.2021 09:30 Uhr Moord in Braamfeld

De Hamborger Polizei hett na en möglichen Doppelmoord in Braamfeld woll rutkregen, wokeen de twete Dode is. Süht so ut, as weer dat de veeruntwintig Johr ole Levenspartnerin vun den möglichen Däder. De Polizei geiht dorvun ut, dat de achtuntwintig Johr ole Mann eerst sien Fröndin ümbröcht hett un achterna noch siene Modder. Woll üm de Daat to vertuschen. // Stand 09.02.2021 Kl. 9:30

