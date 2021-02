Stand: 09.02.2021 09:30 Uhr Mann in Alster inbroken

In de verleden Nacht is en Mann op de tofroren Alster inbroken. Wat de Polizei seggt, weer he duun un kunn sik sülvst över en Steg redden. Beamte hebbt den Mann den holpen, an’t Land to kamen. De Ümweltbehöörd wohrschaut dringend dorför, nicht op dat Ies rop to gahn. // Stand 09.02.2021 Kl. 9:30

