Stand: 08.02.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för ins Hamborg

Dat Wedder för uns bringt uns vundaag tominnst nich in Sweet. Twoors kümmt ok mal de Sünn twüschen all de Wulken rut, man mehr as twee Graad ünner null kriegt wi vundaag nich. Opstunns meet wi in Niensteden noch dree Graad ünner null. De teemlich frische Wind dorto kümmt ut Noordoost.

Morgen kriegt wi denn beten Sünnschien, beten Sneeschuer un de Temperaturen schafft nich mehr as blots noch dree Graad ünner null. // Stand: 08.02.2021, Kl. 9:30

