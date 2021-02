Stand: 05.02.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag sünd veel Wulken ünnerwegens. Later an’n Namiddag, dor kummt vun baven denn noch’n beten Snee oder ok Sneeregen hendaal un dat kunn ok Glatt warrn. De Temperaturen liegt vundaag so üm un bi een Graad, stedenwies sünd wi dor ok al hen. Ok de Dag morgen blifft grau un koolt. Meisttiets blifft dat aver dröög. Un för Sünndag is dat noch nich ganz rut, wat dor nu op uns tokummt. Seker is aver, dat dat köhler warrt, dagsöver sünd wi dor so bi üm un bi Minus fief Graad.

// Stand: 05.02.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 05.02.2021 | 09:30 Uhr