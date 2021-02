Stand: 02.02.2021 09:30 Uhr Streik in’n Haven

In’n Hamborger Haven warrt wedder streikt: Vun hüüt Nacht Klock twee af an hebbt Handwarkers un Lüüd ut’n Service vun en HHLA-Dochter för knapp dree Daag de Arbeid daalleggt. De Warkschop verdi will, dat för se de glieken Tarif-Regeln gellen schüllt as för den Mudderkonzern. // Stand 02.02.2021 Kl. 9:30

