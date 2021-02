Stand: 01.02.2021 09:30 Uhr Militär in Myanmar övernimmt de Macht

In Myanmar süht dat ut, as harr dat dor en Putsch geven. Dat Militär hett de Chefin vun de Regeern un den Präsident fastnahmen un den Nootstand utropen. In dat Land in'n Süüdoosten vun Asien sünd nu Fernsehen, Radio un Internet stöört, un Suldaten patrouilleert in de Straten. Dat Militär will de Nobel-Priesdrägersch Aung San Suu Kyi ehrn Wahlsieg vun'n November nich anerkennen. // Stand: 01.02., Klock 09:30

