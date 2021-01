Stand: 29.01.2021 09:30 Uhr Boarbeiden bi de U3

Wokeen in Hamborg mit‘e U3 föhren will, de mutt in’e Binnenstadt nu op Bussen oder op annere Bahnen ümstiegen. Siet verleden Nacht is de Streck twüschen Sankt Pauli un Hauptbahnhoff wegen Boarbeiden sparrt. Af Maandag is dat denn twüschen Baumwall un Hauptbahnhoff dicht un dat ganze veerteihn Maand lang. De Hoochbahn maakt fief Viadukte un een Tunnel an’t Raathuus nee. Liekers wi totiets de Coronapandemie hebbt, warrt de Streck, üm de dat nu geiht, jeden Dag vun fiefuntwintigdusend Fohrgäst bruukt.

// Stand: 29.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 29.01.2021 | 10:15 Uhr