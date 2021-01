Stand: 29.01.2021 09:30 Uhr Füer in Ohlsdörp

An’e Alster is in’e Nacht en Bootshall afbrennt. Wat dor ok de Rootsmöhl - dat Utflugslokaal blangenan – wat afkregen hett, dat is noch nich ganz rut. De Füerwehr kunn aver afwennen, dat dat Füer op en Eenfamilienhuus blangenan övergüng. Woso dat anfungen hett to brennen, dat mööt se noch rutkriegen. To Schaden kamen is aver nüms.

// Stand: 29.01.2021, Kl. 9:30

