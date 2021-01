Stand: 29.01.2021 09:30 Uhr Pauli hett verloren

In’e Tweten Football-Bunnsliga is de Trüchrunn för den FC St. Pauli mit en verloren Speel losgahn. De Mannschop hett gegen Bochum mit twee to dree en op’e Mütz kregen. Pauli steiht dormit denn nu in’e Tabell op’n sössteihnsten Platz. Dat neegste Speel is al övermorgen in Heidenheim.

// Stand: 29.01.2021, Kl. 9:30

