Stand: 28.01.2021 09:30 Uhr Hölp för Galeria Karstadt-Kaufhof

De Koophüüs un Ladens hebbt böös Last mit de Corona-Pandemie. So is dat ok för de Koophuuskeed Galeria Karstadt-Kaufhof. Dat Ünnernehmen, dat ja teemlich in de Kniep is, kriggt nu en Kredit vun de Bunnsregeren in Höögde vun bet to veerhunnertsösstig Millionen Euro. / Stand: 28.01.2021, Klock 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.01.2021 | 09:30 Uhr