Stand: 28.01.2021 09:30 Uhr Tüügnisdag in Hamborg

De mehrsten Hamborger Schölers kriegt vundaag jümehr Halfjohrstüügnissen. Vunwegen Corona schickt veel Scholen jüm de Dokumenten mit de Post oder as E-Mail to. Na en Reeg Scholen kaamt de Schölers ok enkelt hen un kriegt dat Tüügnis dor övergeven. An de Grundschool Wielandstraat in Eilbek langt de Lehrers de Schölers de Tüügnissen dör’t Fenster rut. / Stand: 28.01.2021, Klock 9:30

