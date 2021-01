Stand: 28.01.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat eerst noch diesig un an’n Heven sünd veel Wulken. Af un an waagt sik ok de Sünn mal rut un dat blifft mehrstendeels dröög. De Temperaturen gaht nich över een bet dree Graad rut. Opstünns sünd dat twee Graad an de Süderelv. Morgen gifft dat en beten Snee. Wohrschau: Dat kann glatt ween. Dat Ganze bi Null bet een Graad. / Stand: 28.01.2021, Klock 9:30

