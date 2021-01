Stand: 27.01.2021 09:30 Uhr Recht op Homeoffice

Wokeen vun to Huus ut arbeiden will, hett vun vundaag an en Recht dorop. Arbeitgevers sünd nu verplicht, jümehr Mitarbeiters Homeoffice mööglich to maken – so lang dat in'n Bedriev keen goden Grünn dorgegen gifft. De Idee dorachter is, dat Minschen övern Berop weniger Kontakt to anner Lüüd hebben schüllt. Dat Recht op Homeoffice gellt eerst mal bet Mitt März. | Stand 27.1.2021 Kl. 9:30

