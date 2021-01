Stand: 26.01.2021 09:30 Uhr Verfohren gegen Trump

In de USA hebbt se in’n Senaat de Anklaag för dat twete Amtsenthebungsverfohren gegen Donald Trump vörleest. Se geevt den vörmaligen Präsidenten de Mitverantwoorden för dat Angrepen op dat US-Kapitol. Seggt se, dat Trump schüllig is, denn kunn't ween he dröff sik nienich wedder för dat Amt as Präsident opstellen laten. // Stand 26.01.2021, Kl. 9:30

