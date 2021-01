Stand: 25.01.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 - dat Wedder för uns in Hamborg

Toeerst noch dicke Wulken, later warrt dat ok mal wat fründlicher, man de Avend bringt hier un dor mal en lütt Schuer, villicht ok mit poor Flocken, bi bet to veer Graad. Nu (Klock negen) is dat in Winterhuud een Graad över null. Morgen is dat denn mal fründlich, un mal kaamt dicke Wulken mit lütte Schuern, bi bet to fief Graad. // Stand: 25.01., Klock 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.01.2021 | 09:30 Uhr