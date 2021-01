Stand: 22.01.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

In Düütschland hebbt sik meist söventeihndusendnegenhunnert Lüüd nee mit dat Corona-Virus ansteken. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, sünd dat rund veerdusendfiefhunnert weniger as vör een Week. Ok de Weert vun de letzten söven Daag is daal gahn. In Düütschland sünd nochmal achthunnertnegenunfofftig Minschen an oder mit Corona-Virus dootbleven, twölf dorvun in Hamborg. // Stand 22.01.2021, Kl. 9:30

