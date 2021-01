Stand: 22.01.2021 09:30 Uhr EU över't Reisen

Mit de Corona-Situatschoon sett sik ok de Europä'sche Union ut'nanner. Op en Video Top-Drepen hebbt se doröver snackt, wat de Grenzen kuntrullert warrn süllt. Sünnerlich üm de Virus-Mutatschonen in'n Schach to hollen, mit de een sik noch veel gauer ansteken kann. Man de Grenzen blievt open. Nu snackt se över Test- un Quarantäänplichten. In een Saak sünd se sik eens: Een sall dat Reisen nalaten. // Stand 22.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 22.01.2021 | 09:30 Uhr