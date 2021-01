Stand: 22.01.2021 09:30 Uhr Landstroom-Anlagen in’n Haven

De groten Landstroom-Anlagen in’n Hamborger Haven warrt woll later fardig as een dat plaant hett, nich Midde, man eerst to’n Enn vun’t tokamen Johr. Wat de Senaat seggt, hebbt se nochmal an’t Stroomnett arbeit. De Anlagen süllt Scheep mit Stroom versorgen, wenn se in‘n Haven liggt. So gifft dat weniger Schaadstoffen, wieldat se de Generatoren nich inschalten mööt. // Stand 22.01.2021, Kl. 9:30

