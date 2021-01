Stand: 21.01.2021 09:30 Uhr Weniger Autos in de Binnenstadt

In Hamborg sünd se anfungen allens praat to maken, dat blots noch wenig Autos in de Binnenstadt fohrt. Vun morgen af an boot se de Steenstraat üm. Dor schüllt vun März af an all Bussen fohren, de twüschen Hauptbahnhoff un Raathuus ünnerwegens sünd. De Mönckebargstraat schall för tominnst söss Maand för den Verkehr afsparrt warrn – mag ween ok op Duer. Dorachter stickt de Bo vun de U-Bahn. / Stand: 21.01.2021, Klock 9:30

