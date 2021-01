Stand: 20.01.2021 09:30 Uhr Lockdown duert noch länger

De Lockdown wegen dat Corona-Virus in Düütschland warrt noch bet Midde Februar verlängert un de Corona-Regeln noch scharper maakt. Arbeitgevers sünd nu in de Plicht, mehr Homeoffice antobeden. In Bussen, Bahnen un Supermärkten mutt een nu medizin’sche Masken dregen, man de düren FFP-2 Masken sünd nich Plicht. Düchtig streden hebbt Bund un Länner woll bi de Scholen un Kitas: In Tokunft süllt noch mehr Kinner tohuus blieven. De Senaat snackt vundaag doröver, woans se dat nu nipp un nau regelt. // Stand 20.01.2021, Kl. 9:30

