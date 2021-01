Stand: 20.01.2021 09:30 Uhr Machtkampf bi’n HSV

De Machtkampf in’t Präsidium vun den Hamborger SV mit siene mehr as dörtig Spoort-Afdelens geiht wieder. Se hebbt verlangt, dat Viz-Präsident Thomas Schulz sien Hoot nimmt. Deit he dat nich, sall he op en Liddmaten-Versammeln, de se buten de Reeg hebbt, afwählt warrn. Stütt kregen för sien Kurs hett Thomas Schulz vun den Präsidenten un vörmaligen Profi Marcell Jansen. // Stand 20.01.2021, Kl. 9:30

