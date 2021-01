Stand: 18.01.2021 00:00 Uhr Verbaden Fiern oplöst

In Hamborg hett de Polizei an't Wekenend wedder en Reeg verbaden Parties oplöst. In Willemsborg greupen de Schandarms in en Lagerhall in. Dor hefft üm un bi dörtig Lüüd tosamen fiert. Ok in Billbrook geev dat en illegal Drapen in en Hall. De Partygäst mööt nu dormit reken, dat se dat wat köst. | Stand 18.1.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.01.2021 | 09:30 Uhr