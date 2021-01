Stand: 18.01.2021 00:00 Uhr Mann ut JVA utknepen

En Mann, de in de JVA Fuhlsbüttel sekerheitsverwahrt ween is, is wieder op de Flucht. An'n Sünnavend harr de tweeunföfftig Johr Ool Freegang ahn Opsicht hatt. Dat is ok nich dat eerst Mal so ween. Vun Oktober an weer he mehr as föfftig Mal alleen ünnerwegens, heet dat vun de Justizbehöörd. Tweedusendsöventeihn weer he man al mal na en Besöök wegbleven. De Mann is ünner annern wegen Roov in Haft ween. | Stand 18.1.2021 Kl. 9:30

