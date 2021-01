Stand: 15.01.2021 09:30 Uhr Impfen in Hamborg

Wat dat Impfen gegen Corona angeiht, dor gifft dat in Hamborg totiets keen Terminen mehr. Op dat Flach bi de Messehallen, dor sünd de Tieden för’t Sprütten bet Midde Februar al all vergeven. Un an düssen Sünndag nu, dor geiht dat in’e Pleegheimen bavento mit de twete Imfpung los.

