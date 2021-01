Stand: 14.01.2021 09:30 Uhr Wat warrt mit Trump?

Dat dat Repräsentantenhuus in Washington dorför is, hett een al vörher wusst, man ok teihn Republikaners wüllt Donald Trump loswarrn – un hebbt tohopen mit de Demokraten för en Amtsenthebungs-Verfohren stimmt. Man wichtig is, wat de Senaat entscheedt. Un dat warrt he woll eerst na en Machtwessel in poor Weken. De Demokraten wüllt dat schaffen, dat Trump för Ämter in de Regeren sparrt warrt. // Stand 14.01.2021, Kl. 9:30

