Stand: 12.01.2021 09:30 Uhr Ne’et Vörgahn bi’t Impfen

Hamborgs Olen- un Pleegheime, de schüllt vun nu af an düütlich mehr Impfstoff kriegen. De twete Partie, de warrt nich mehr torücholen, sünnern an annere vergeven. De Stadt hoopt nu, dat rechtietig wat achterna kümmt. Dat hett Walter Plassmann, de Chef vun de Vereenigung vun Kassendokters bi den Fernsehsenner „Hamburg Eins“ künnigt maakt. Bund un Länner harrn besloten, dat bet Mitt vun Februar all Lüüd över achtig, de in Heime wahnt, impft warrn schüllt. //Stand 12.01.2021 Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.01.2021 | 09:30 Uhr