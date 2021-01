Stand: 11.01.2021 09:30 Uhr De aktuellen Corona-Tahlen

An ne'e Corona-Infekschonen gifft dat vundaag twölfeenhalvdusend. Dat sünd sowat bi tweedusendsösshunnert mehr as een Week torüch, man de Tahlen swankt na de Fierdaag jümmer noch teemlich. Mellt hett dat Robert-Koch-Institut denn ok noch, dat bi de Doden dreehunnertdreeunveertig dortokamen sünd, dree dorvun in Hamborg. // Stand: 11.01., Klock 09:30

