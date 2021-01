Stand: 08.01.2021 09:30 Uhr Ne’e Corona-Regeln

Hamborg kriggt vundaag noch mal mehr as veerteihndusendsösshunnert Partien an Corona-Impfmiddel levert un sett bavento ok de scharperen Corona-Regeln üm. Een Huushoolt dröfft sik nu man blots noch mit een annern Minschen drapen. För Kinner gifft dat anners as betto keen Utnahm mehr. De Polizei hett ankünnigt, de ne’en Corona-Schranken wat de Kontakten angeiht so as een dat kennt to överwachen.

// Stand: 08.01.2021, Kl. 9:30

