Stand: 07.01.2021 09:30 Uhr NDR 90,3: Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is de Heven meist heel mit Wulken totrocken. To Beginn kummt ok mal Snee un Sneeregen rünner – un dat mach ok glatt warrn. Övern Dag ännert sik de Snee denn in Regen, bi bet to drei Graad. Morgen süht de Saak nich sünnerlich anners ut. | Stand 07.01.2021 Kl. 09:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 07.01.2021 | 09:30 Uhr