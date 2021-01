Stand: 06.01.2021 09:30 Uhr Lockdown in Hamborg

De scharperen Corona-Oplagen gellt in Hamborg vun Mandaag af an. Dat hett de Spreker vun de Sotschaalbehöörd Martin Helfrich to NDR 90,3 seggt. De wichtige Saak, de Bund un Länner beslaten hebbt, is dat sik Lüüd ut een Huushoolt blots noch mit een anner Minsch drapen dörvt. Güstern weern sik Bund un Länner enig worrn, dat in Düütschland tominnst bet Enn Januar noch allens op Null sett is. Dorachter stickt, dat sik jümmers noch so veel Minschen nee mit Corona ansteken doot. / Stand: 01.06.2021, Klock 9:30

