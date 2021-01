Stand: 06.01.2021 09:30 Uhr Plaan för’t Impfen

De Grote Koalitschoon hett sik ja vunwegen den Kurs bi’t Impfen in de Wull. Vundaag warrt sik Bunnskanzlersch Angela Merkel in den Striet inmengeleren. Se will mit den Sundheitsminister Raatslag hollen, woans se mehr Impfmiddel rankriegen köönt. De SPD harr Jens Spahn to Last leggt, dat he nich noog Partien to’t Impfen vun de Firma Biontech ordert harr. De Bunnssundheitsminister see, den Schoh treckt he sik nich an. / Stand: 01.06.2021, Klock 9:30

