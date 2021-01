Stand: 06.01.2021 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat wulkendüüster. Un wi mööt mit Sneeregen, Snee un Regen reken. Dat Thermometer schafft dat nich över een bet twee Graad rut. Opstünns sünd dat twee Graad in de Havencity. Ok morgen süht dat Wedder nich veel anners ut as vundaag. / Stand: 01.06.2021, Klock 9:30

