Stand: 04.01.2021 09:30 Uhr Corona: De Tallen

In Düütschland is de Tall vun de Corona-Neeinfekschonen siet güstern üm meist negendusendnegenhunnert hoochgahn. Wat dat Robert-Koch-Institut seggt, sünd dat eendusendeenhunnert weniger as vör een Week. Siet güstern sünd nochmal dreehunnerttwee Minschen an oder mit dat Virus dootbleven. Man dat is swoor, ut de Daten en Trend aftolesen. Üm de Fierdaag rüm hebbt se weniger test un weniger Fäll mellt. // Stand 04.01.2021, Kl. 9:30

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 04.01.2021 | 09:30 Uhr