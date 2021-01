Stand: 04.01.2021 09:30 Uhr Ne’e Plaans för Straten in Altna

In’n Bezirk Altna süllt de Fohrbahnen op de Hauptstraten nee indeelt warrn. De gröne Bezirksamtsböverste Stefanie von Berg will, dat nich blots poor dusen Wahnungen an de so nöömten Magistralen boot warrt, se will ok, dat dor weniger Autos langsfohrt. Dorför sall Platz för Bussen un Fohrrööd maakt warrn. // Stand 04.01.2021, Kl. 9:30

