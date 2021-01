Stand: 04.01.2021 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Dat Wedder för uns in Hamborg is vundaag mehrsttiet wulkengries mit veel Natts vun baven. Kann sik ok mal Sneeregen rinmengeleren. Dat allens bi nich mehr as bet to veer Graad un dullen Wind ut Noordoost. De veer Graad hebbt wi in Neegamm opstunns ok al faat. Morgen hebbt wi dat sülvige Wedder glieks nochmal. // Stand: 04.01.2021, Kl. 9:30

