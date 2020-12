Stand: 30.12.2020 09:30 Uhr Keen Präsenzünnerrich in’n Januaar

De mehrsten Hamborger Schölers blievt wegen masse Corona-Infekschonen bet minnst söventeihnsten Januaar tohuus. An en Präsenzünnericht vör Februaar hett Schoolsenater Ties Rabe nu al sien Twiefel. De Öllern köönt sülvst enscheden, wat se jemehr Kinner na en so nöömte Nootbetreuen henschickt oder nich. De Schoolbehöörd reekt dormit, dat bet to negentig Perzent vun de Kinner un Jugendlichen tohuus blievt. // Stand 30.12.2020, Kl. 9:30

