Stand: 30.12.2020 09:30 Uhr Weniger Straafdelikten in Hamborg

Wat dat Instiegen in Hüüs un Wahnungen un dat Klauen angeiht, dor hett dat in Hamborg düt Johr düütlich weniger Straafdelikten geven. Wat Polizeipräsident Ralf Martin Meyer to NDR 90,3 sä, liggt dat an de Corona-Pandemie. Dorför geev dat mehr Internetkriminalität und Gewalt in’t Huus. // Stand 30.12.2020, Kl. 9:30

