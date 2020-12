Stand: 30.12.2020 09:30 Uhr Autobränn in Barmbeek

In Barmbeek sünd in de Nacht dree Autos utbrennt. Dat de Flammen ok op en Mehrfamilienhuus in de Straat Ole Güterbahnhoff rövergaht, kunn de Füerwehr noch verhinnern. Nu ünnersöcht de Polizei den Fall. Brandstiften slüüt se dorbi nich ut. // Stand: 30.12.2020, Kl. 9:30

