Stand: 29.12.2020 09:30 Uhr De Hamborger Corona-Tahlen

Ok in Hamborg liggt de Corona-Tahlen totiet vergliekswies ünnen. An ne'e Fäll sünd güstern hunnertdreeunföfftig mellt worrn. De Soziaalbehöörd seggt, dat leeg woll ok doran, dat över Wiehnachten in de Labors veel weniger Tests maakt worrn sünd. Verleden Week weern dat fiefdusend weniger as in de Week dorvör. // Stand: 29.12., Klock 09:30

