Stand: 29.12.2020 09:30 Uhr Groot Füer in Hamborg

In Rodenborgsoort is in de Nacht en grote Lagerhall utbrennt. Dat Füer güng los bi Köhlschappen un Reifens, denn füng de Hall an to brennen. En grote Qualmwulk is över den Oosten vun de Stadt trocken. Vele Füerwehrlüüd weern in'n Insatz. To Schaden kamen is nüms. // Stand: 29.12., Klock 09:30

