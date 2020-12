Stand: 28.12.2020 09:30 Uhr Mehr Impfstoff

Nadem dat mit dat Impfen in ganz Düütschland losgahn is, wüllt Lüüd, dat dat gauer geiht mit de Impfstoffproduktschoon. FDP-Chef Christian Lindner hett vörslagen, dat Biontech-Pfizer en Lizenz rutgeven deit. So kunnen ok annere den Impfstoff produzeren. De SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wohrschaut, dat mit den Impfstoff, de betnu dor is, bet Enn vun März blots fief Millionen Minschen impft warrn köönt. //Stand 28.12.2020 Kl. 9:30

